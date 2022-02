Corona: FAC gegen Kapfenberg verschoben

GEPA pictures/ Edgar Eisner

Beim FAC steht aktuell alles still

Das ursprünglich für Freitag angesetzte Spiel der 2. Liga zwischen dem FAC und dem Kapfenberger SV muss verschoben werden.

Wie die Bundesliga am Donnerstag bekannt gab, verfügen die Hausherren aus Wien-Floridsdorf aufgrund einer Vielzahl an Corona-Fällen nicht mehr über die Mindestanzahl von 14 einsatzfähigen Feldspielern und zwei einsatzfähigen Torhütern. Der Club stellte einen Antrag auf Spielverschiebung, dem stattgegeben wurde. Ein neuer Termin für das Spiel der 18. Runde soll ehestmöglich bekannt gegeben werden.

Coronabedingte Spielverschiebung 😷

Aufgrund zahlreicher COVID-19-Fälle bei unserem FAC muss das für den morgigen Freitag angesetzte Spiel gegen die KSV 1919 leider verschoben werden 😕

Alle Infos gibt es hier 👉 https://t.co/Y4AQ2stexk#Wirfürden21 pic.twitter.com/nmQazYtbB9 — Floridsdorfer Athletiksport-Club (@FACWien) 24. Februar 2022

"Wir haben seit Auftreten der ersten Corona-Fälle in der Mannschaft am Wochenende alles unternommen, um die Infektionskette zu unterbrechen. Dies ist uns leider nicht gelungen. Man sieht aktuell überall, sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld, dass die Zahl der Neuinfektionen seit Wochen auf einem sehr hohen Niveau liegt, nun hat es leider auch uns erwischt. Das Wichtigste ist, dass alle Betroffenen keine bis leichte Symptome aufweisen und im Großen und Ganzen wohl auf sind. Wir hoffen natürlich, dass dies so bleibt, sich alle Spieler und Betreuer möglichst rasch von der Infektion erholen und wir nächste Woche wieder in einen geregelten Trainingsbetrieb einsteigen können", so Manager Sport Lukas Fischer.

apa