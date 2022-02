Innsbruck stoppt Niederlagenserie in Lafnitz

GEPA pictures/ Edgar Eisner

Innsbruck holte in Lafnitz ein Unentschieden

Wacker Innsbruck hat in der 2. Liga nach zuletzt vier Niederlagen in Folge wieder gepunktet. Die Tiroler erreichten am Samstag auswärts gegen den SV Lafnitz ein 2:2 und sind damit weiterhin drei Ränge hinter den Steirern Neunter. Ebenfalls 2:2 endete das Duell zwischen dem Drittletzten FC Dornbirn und Schlusslicht FC Juniors OÖ.

In Lafnitz gingen die Gastgeber durch Thorsten Schriebl (4.) und Daniel Gremsl (14.) schnell mit 2:0 in Führung, die zuletzt von Turbulenzen in der Führungsetage gebeutelten Innsbrucker schlugen dank Marco Holz (72.) und Ronivaldo (79.) zurück.

Auch die Juniors verspielten einen 2:0-Vorsprung - zunächst scorten Dominik Weixelbraun (17.) und Benjamin Wallquist (25.), danach egalisierten die Vorarlberger durch einen Doppelpack von Patrik Mijic (31., 56./Elfmeter).

apa