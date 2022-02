Steyr und Amstetten trennen sich mit 1:1

GEPA pictures/ Christian Moser

Bei Steyr gegen Amstetten gab es keinen Sieger.

Vorwärts Steyr und der SKU Amstetten haben sich zum Abschluss der 18. Runde der 2. Liga mit einem 1:1 (1:0) getrennt.

>> Zum Spielbericht: Steyr gegen Amstetten

Michael Martin (43.) brachte die Oberösterreicher am Sonntag im "Derby" in Führung, Arne Ammerer (59.) gelang in der zweiten Spielhälfte der Ausgleich. Amstetten verpasste durch das Remis den Sprung auf den zweiten Tabellenrang und ist weiter Vierter. Steyr sammelte einen weiteren Zähler im Kampf gegen den Abstieg.

Vorwärts holte somit auch im dritten Auftritt im Frühjahr ein Remis, auf den rettenden 13. Platz fehlen vier Punkte. Amstetten liegt nun zehn Zähler hinter Spitzenreiter Austria Lustenau. Dazwischen reihen sich noch Liefering und der FAC ein.

apa