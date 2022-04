Titelkampf: Real hofft auf Vorentscheidung

APA/AFP

David Alaba will auch in Sevilla mit seinem Team jubeln

Nach dem dramatischen Aufstieg ins Champions-League-Halbfinale will der spanische Rekordmeister Real Madrid den Schwung in die Liga mitnehmen und eine Vorentscheidung im Rennen um die Meisterschaft herbeiführen. Im Schlager am Sonntag beim Tabellendritten FC Sevilla geht es für die "Königlichen" mit David Alaba sieben Runden vor Saisonende darum, jegliche Zweifel zu beseitigen.

>> Liveticker: Sevilla FC gegen Real Madrid

Zwölf Punkte beträgt der Vorsprung auf Verfolger FC Barcelona, der allerdings ein Spiel weniger ausgetragen hat. Auch Sevilla, das Team mit der besten Verteidigung der Liga, liegt zwölf Zähler zurück. Auftrieb gibt jedenfalls das dramatische 2:3 im Viertelfinal-Rückspiel der Königsklasse gegen Titelverteidiger Chelsea am Dienstag, als die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti erst in der Verlängerung durch einen Treffer von Torjäger Karim Benzema das Weiterkommen fixierte.

Barcelona nach EL-Aus unter Zugzwang

Bei Barça steht nach dem beschämenden Aus im Europa-League-Viertelfinale gegen Eintracht Frankfurt derweil Wiedergutmachung auf dem Programm, die Truppe von Trainer Xavi hat am Montag im Camp Nou gegen den abstiegsbedrohten FC Cadiz Gelegenheit dazu.

Für Jungstar Pedri könnte die Saison hingegen schon vorbei sein, bei der 2:3-Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt zog sich der 19-Jährige einen Riss im linken Oberschenkelmuskel zu. "Er fällt aus und sein Einsatz hängt von der Entwicklung ab", schrieben die Katalanen auf ihrer Website.

apa