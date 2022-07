Ex-ÖFB-Coach Foda verliert mit Zürich 0:4

APA/KEYSTONE

Ärger bei Franco Foda

Österreichs Ex-Teamchef Franco Foda hat mit dem Schweizer Meister FC Zürich einen Fehlstart in die neue Saison hingelegt. Die Züricher mussten sich am Samstag im Topspiel der ersten Runde bei den Young Boys Bern mit 0:4 (0:0) geschlagen geben. Die Foda-Elf hatte durch Antonio Marchesano die große Chance zur Führung, der 31-Jährige verschoss in der 55. Minute aber einen Elfmeter.

Foda heuerte im Sommer nach fast viereinhalb Jahren als österreichischer Teamchef beim Champion in der Schweiz an, der 56-jährige Deutsche unterschrieb dort einen Zweijahresvertrag. Foda trat die Nachfolge von André Breitenreiter an, der zum deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim gewechselt war.

apa