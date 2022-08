Dornbirn holt in 2. Liga ersten Punkt in Lafnitz

GEPA pictures/ Mario Buehner

Kein Sieger zwischen Lafnitz und Dornbirn.

Der FC Dornbirn hat in der 2. Liga mit einem Last-Minute-Tor den ersten Punkt in dieser Saison geholt.

Die Vorarlberger erkämpften sich am Samstag in der 5. Runde beim SV Lafnitz ein 1:1 (0:0). Martin Krizic traf bei regnerischen Verhältnissen in der 96. Minute zum umjubelten Ausgleich. Florian Sittsam (78.) war zuvor die Führung für Lafnitz gelungen. Die Steirer haben sieben Punkte auf dem Konto, Dornbirn zog am Tabellenende am punktgleichen Kapfenberger SV vorbei.

apa