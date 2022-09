Danso schießt Lens gegen Troyes zum Sieg

APA/AFP

Jubel bei Kevin Danso

Erfolgserlebnis für ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso in der Ligue 1: Der 23-jährige Abwehrspieler schoss am Freitagabend seinen Verein RC Lens in Runde 7 der französischen Fußballmeisterschaft gegen ES Troyes zum 1:0-Sieg.

Un réveil difficile ? ⏰ Salis Abdul Samed prend les manettes de l'après-match pour vous aider à vous lever du bon pied 😉#FierDEtreLensois #RCLESTAC pic.twitter.com/xJJF6m4a3C — Racing Club de Lens (@RCLens) 10. September 2022

Danso köpfelte in der 39. Minute nach einem Freistoß das Tor des Tages. Es war sein insgesamt dritter Ligue-1-Treffer. Lens übernahm mit 17 Punkten zumindest für eine Nacht die Tabellenführung von Paris St. Germain (16).

apa