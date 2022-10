Henriksen wird Foda-Nachfolger bei Zürich

APA/NTB Scanpix

Franco Fodas Nachfolger ist gefunden

Der Däne Bo Henriksen tritt beim FC Zürich die Nachfolge des vor knapp drei Wochen entlassenen Ex-ÖFB-Teamchefs Franco Foda an.

Der 47-Jährige leitete bereits am Montagnachmittag sein erstes Training beim kriselnden Schweizer Fußball-Meister, bei dem er einen Vertrag bis Sommer 2024 unterschrieb. Henriksen war bis Ende Juli beim dänischen Erstligisten FC Midtjylland tätig. Zuletzt war als möglicher Zürich-Trainer auch Peter Stöger gehandelt worden.

Die letzten drei Partien stand Genesio Colatrella an der Seitenlinie des FCZ. Der Interimstrainer und eigentliche U21-Coach der Züricher konnte die Mannschaft aber auch nicht auf Kurs bringen. In der Meisterschaft gab es zwei Unentschieden gegen die Kantonsrivalen GC und Winterthur, in der Europa Conference League eine 1:5-Abfuhr gegen PSV Eindhoven. In der Super League ist der Club nach zehn Runden noch ohne Sieg und belegt den letzten Platz.

