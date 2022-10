ÖFB-U17-Frauen in zweiter EM-Quali-Runde

GEPA pictures/ Oliver Lerch

Lara Höcherl erzielte den Führungstreffer zum 1:0.

Österreichs U17-Frauen haben den Aufstieg in die zweite Runde der EM-Qualifikation vorzeitig geschafft.

Nach dem 1:0 gegen Irland besiegte die ÖFB-Auswahl beim Turnier in Belfast am Montag Gastgeber Nordirland mit 3:0 und steht schon vor dem Gruppenfinale am Donnerstag gegen Finnland als Aufsteiger fest.

Im Frühjahr 2023 geht es in der zweiten Qualifikationsrunde um sieben Plätze bei der EM-Endrunde im Mai 2023 in Estland.

apa