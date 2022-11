Horn übernimmt wieder Tabellenführung in 2. Liga

GEPA pictures/ Armin Rauthner

Horn setzte sich gegen Amstetten durch

SV Horn hat die Tabellenführung in der 2. Liga wieder übernommen. Im Niederösterreich-Derby setzten sich die Waldviertler am Sonntag 2:1 (1:1) gegen Amstetten durch.

In der vierten Minute brachte Philipp Schobesberger das Gästeteam mit 1:0 in Führung. Horn benötigte etwas Zeit, ins Spiel zu kommen, gab nach dem Ausgleichstreffer durch Burak Yilmaz (14.) aber den Ton an. Nach der Pause drängte Horn auf das Führungstor, Benjamin Mulahalilovic (53.) stellte den Sieg sicher.

In der Nachspielzeit hatte Stefan Feiertag für die Mostviertler noch die große Chance auf das Remis, doch Fabian Ehmann klärte. Amstetten ist Tabellensechster, fünf Zähler hinter Horn, das einen Punkt vor St. Pölten liegt.

apa