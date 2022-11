Rapid trifft im Testspiel auf Schalke 04

APA/dpa

Schalke kommt nach Wien. Hier gegen Bremen.

Rapid nutzt die ungewöhnlich lange Winterpause aufgrund der WM für ein internationales Testspiel.

Pflichtspielduell über 80 Jahre her

Am 9. Dezember hat sich in Wien-Hütteldorf der deutsche Bundesligist FC Schalke für ein Stelldichein angesagt. Anpfiff ist um 19.00 Uhr. Aufeinandertreffen von Rapid mit Schalke gab es in den vergangenen Jahren einige, zuletzt im Jänner 2015 (2:1). Das einzige Pflichtspiel-Duell liegt über 80 Jahre zurück.

Wir freuen uns sehr auf ein Wiedersehen mit den Königsblauen nach unseren Testspielen 2009 und 2015 in Wien sowie mit unserem ehemaligen Coach Mike #Büskens #skrapid #SCRS04 https://t.co/wh84lY8qfm — SK Rapid (@skrapid) 7. November 2022

Am 22. Juni 1941 gewann Rapid das Finale um die Deutsche Meisterschaft im Berliner Olympiastadion vor fast 100.000 Zuschauern trotz eines 0:3-Rückstands auch dank eines Triplepacks von Franz "Bimbo" Binder noch mit 4:3.

apa