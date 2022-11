Mafia-Posting: Verfahren gegen Sions Balotelli

GEORGIOS KEFALAS, APA

Mario Balotelli sorgt für Ärger in der Schweiz

Die Disziplinarkommission der Schweizer Liga hat Verfahren gegen Mario Balotelli vom FC Sion und Sion-Präsident Christian Constantin eröffnet.

Gegen Balotelli wird wegen eines Instagram-Postings vom Montag ermittelt, in dem er die Super League als "Mafia" bezeichnete. Constantin nahm Italiens Ex-Teamstürmer in Schutz und sagte in einem Interview gegenüber der Zeitung "Blick", dass für französischsprachige Schweizer andere Regeln gelten als für Deutschschweizer.

Gegen Balotelli läuft bereits ein Verfahren, weil er im Spiel am letzten Wochenende in Basel (0:0) den Basler Fans den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt hat. Er wurde nach dem Spiel für seine Gesten nachträglich für eine Partie gesperrt, via Instagram beklagte er sich danach über "Ungerechtigkeit, Korruption und Unfähigkeit" in der Liga. Der 32-Jährige steht seit Sommer bei Sion unter Vertrag. In bisher acht Einsätzen in der Super League traf er viermal.

apa