Dragovic steht vor Wettlauf gegen die Zeit

Dragovic ist in Genua begehrt

Die Zeit drängt, will Sampdoria Genua noch im Winter seinen Wunschspieler Aleksandar Dragovic von Roter Stern Belgrad verpflichten.

Trainer Dejan Stankovic kennt den ehemaligen österreichischen Teamspieler von seiner Zeit in Belgrad und möchte den 31-Jährigen als Abwehrchef holen. Entgegen anderslautenden Medienberichten befinde sich Dragovic aber nicht in Genua, sondern unverändert im Trainingscamp der Serben in Belek, erklärte dessen Umfeld auf APA-Anfrage am Donnerstag.

Seit Wochen sei das Interesse von Sampdoria Genua bekannt, laufende Verhandlungen werde man aber nicht kommentieren, hieß es. Das Transferfenster in Italien schließt am kommenden Dienstag. Roter Stern absolviert am Freitag in Belek ein Testspiel gegen Austria Lustenau.

