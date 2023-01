ÖFB-Frauen starten mit Doppel gegen Niederlande

APA/AFP

Wenninger und Co. sind auf Malta zweimal richtig gefordert

Österreichs Frauen-Nationalteam startet mit einem Länderspieldoppel gegen den Weltranglistenachten Niederlande ins Jahr 2023.

ÖFB-Teamkapitän Carina Wenninger und Co. messen sich mit den Europameisterinnen von 2017 am 17. und 21. Februar im Rahmen eines Trainingscamps auf Malta. Die erste Partie steigt im Tony Bezzina Stadium in Paola, die zweite im National Stadium Ta'Qali.

Die im Ranking auf Platz 19 liegende ÖFB-Auswahl hat dabei die Möglichkeit, erstmals gegen die "Oranje Leeuwinnen" zu gewinnen. Viermal gab es bisher eine Niederlage, darunter am 19. Oktober 2017 in St. Pölten ein 0:2, und nur einmal ein Remis. "Bis zum Start der Nations League im Herbst möchten wir uns gegen starke Teams messen, um von den Spielen zu profitieren und zu lernen. Die Niederlande, die sich auf die WM im Sommer vorbereiten, bieten uns diese Möglichkeit und werden uns in allen Spielphasen voll fordern", sagte ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann.

Sie wird den Kader für den am 13. Februar startenden und zehn Tage dauernden Lehrgang kommende Woche bekanntgeben. Auf Malta bereitete sich ihr Team auch schon 2021 auf die Länderspielsaison vor.

