Bologna stellt mit Posch Inter Mailand ein Bein

APA/AFP

Posch (im Hintergrund) ließ mit seinen Kollegen kein Inter-Tor zu

Ohne den verletzten Stürmerstar Marko Arnautovic, aber mit dessen ÖFB-Kollegen Stefan Posch hat Bologna am Sonntag in der italienischen Serie A einen Großen zu Fall gebracht.

Die "Rossoblu" besiegten Vizemeister Inter Mailand zu Hause mit 1:0 (0:0). Den einzigen Treffer erzielte Riccardo Orsolini (76.). Posch spielte auf der rechten Abwehrseite durch. Bologna liegt durch den vierten Sieg in den vergangenen fünf Ligaspielen vorerst auf Rang sieben.

Inter dagegen ist die letzte Mini-Chance auf den "Scudetto" wohl endgültig los. Dem Tabellenzweiten fehlen 14 Runden vor Schluss bereits 18 Punkte auf Spitzenreiter SSC Napoli. Der Stadtrivale AC Milan konnte am Abend (20.45 Uhr/live DAZN) im Heimspiel gegen Atalanta Bergamo mit dem Stadtrivalen gleichziehen. Napoli scheint sich nach dem 2:0-Sieg am Samstag in Empoli aber nur noch mit einem Selbstfaller um den ersten Meistertitel seit 1990 bringen zu können.

