Danso feiert mit Lens klaren Sieg gegen Monaco

APA/AFP

Jubel bei Lens und Danso

ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso hat mit RC Lens einen wichtigen Sieg im Kampf um die Champions-League-Startplätze in der französischen Ligue 1 gefeiert. Im Liga-Kracher gegen den Vierten AS Monaco setzte sich Lens am Samstag klar mit 3:0 (2:0) durch und kletterte damit vorübergehend wieder auf den zweiten Platz. Danso spielte im Abwehrzentrum durch, Lois Openda wurde mit einem frühen Doppelpack (9., 16.) zum Matchwinner.

In der Vorwoche hatte Lens im Meisterkampf eine richtungsweisende 1:3-Pleite bei Spitzenreiter Paris Saint-Germain kassiert. Die Nordfranzosen liegen nun fünf Punkte vor Monaco, OSC Lille hat als Fünfter sechs Runden vor Saisonende einen Rückstand von zehn Punkten.

apa