GAK übernimmt Tabellenführung in 2. Liga

Der GAK durfte am Samstag jubeln.

Der GAK ist der Rückkehr ins Oberhaus einen Schritt näher gekommen. Im einzigen Samstagsspiel der 2. Liga feierten die "Rotjacken" zuhause gegen Rapids Amateure einen 2:0-(0:0)-Arbeitssieg und stießen an die Tabellenspitze vor.

Der GAK liegt zwei Runden vor Schluss einen Punkt vor Blau-Weiß Linz, das am Freitag beim 0:1 gegen Horn patzte. St. Pölten hat am Sonntag (10.30 Uhr) aber noch die Chance, mit einem Sieg in Kapfenberg zum GAK nach Punkten aufzuschließen.

In Graz konnten die Hausherren die wackere Gegenwehr der Gäste mit einer Leistungssteigerung nach der Pause brechen, Michael Liendl war federführend beteiligt. Das Eigentor von Rapidler Marko Dijakovic (54.) fiel nach einem Freistoß des Routiniers, rund eine Viertelstunde später war der 37-Jährige dann vom Elfmeterpunkt zur Stelle (70.). Zuvor hatte die verrutschte Torlatte allerdings unter Mithilfe der Spieler gerichtet werden müssen. "Was wir in den letzten Wochen abgeliefert haben bei diesem Druck ... Wenn nicht jetzt, wann dann?", meinte ein optimistischer Liendl im Hinblick auf die Aufstiegschancen im "ORF"-Interview.

