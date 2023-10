Real-Star Bellingham fiebert Clasico-Debüt entgegen

IMAGO/guelbergoes

Real-Star Jude Bellingham soll es auch im Clasico gegen den FC Barcelona richten

Jude Bellingham hat die hohen Erwartungen bei Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid übertroffen. Jetzt wartet auf den ehemaligen BVB-Star der erste Pflichtspiel-Clasico gegen den FC Barcelona.

Wenn die Fans im altehrwürdigen Estadio Santiago Bernabeu inbrünstig den berühmten Beatles-Hit "Hey Jude" schmettern, ist es um Jude Bellingham geschehen. "Ich bekomme Gänsehaut, mir zittern die Beine", sagte der Shootingstar von Real Madrid. "Darauf", fügte der 20-Jährige an, "bin ich wirklich stolz."

Stolz auf Bellingham sind sie beim spanischen Fußball-Rekordmeister. Der für 103 Millionen Euro vom deutschen Vize-Meister Borussia Dortmund zu den Königlichen gewechselte englische Nationalspieler hat die hohen Erwartungen noch einmal übertroffen. Elf Tore hat Bellingham in zwölf Pflichtspielen erzielt, dazu drei Vorlagen geliefert. "Er lernt extrem schnell", lobte Trainer Carlo Ancelotti.

Umso größer ist Ancelottis Erleichterung darüber, dass sich Bellingham rechtzeitig für den Clasico beim FC Barcelona am Samstag (16:15 Uhr/DAZN) fit meldete. "Ich bin bereit, fühle mich gut", sagte er im Interview mit dem spanischen Sender RTVE.

Bellingham war im Champions-League-Spiel am Dienstag bei Sporting Braga (2:1) kurz vor dem Ende angeschlagen ausgewechselt worden. Zuvor hatte er das vorentscheidende 2:0 erzielt und mit einer erneut starken Leistung auch seine hoch dekorierten Mitspieler beeindruckt.

Bellingham freut sich auf ersten Pflichtspiel-Clasico mit Real

"Jude ist nicht nur physisch unfassbar reif, sondern auch schon sehr weit, wie er spielt, ist immer klar in seinen Aktionen", schwärmte Ex-Weltmeister Toni Kroos. Englands Legende Gary Lineker bezeichnete den zentralen Mittelfeldspieler als "natürlichen Anführer".

Vorangehen will Bellingham auch in seinem ersten Pflichtspiel-Clasico. "Ich freue mich sehr darauf, auf die Atmosphäre, darauf, auf einen Gegner zu treffen, den wir als Klub sehr respektieren. Es wird sehr spaßig, interessant", sagte Bellingham, er hofft darauf, dass "wir das richtige Ergebnis erzielen". Real führt die Liga nach zehn Spielen mit 25 Punkten an, der Erzrivale Barcelona lauert nur einen Zähler dahinter auf Platz drei.

Bellingham hat in seinen ersten Wochen eine "Siegermentalität" im Verein festgestellt. Als Seitenhieb gegen seinen ehemaligen Klub Dortmund will er das aber nicht verstanden wissen.

Sein ausgeprägter Ehrgeiz war auch beim BVB überdeutlich, ebenso sein enormes Selbstvertrauen. "Er hat bei Real das Sagen, und man kann sehen, dass er auch in England das Sagen hat", stellte Lineker fest.

Die Anhänger lieben Bellingham dafür. "Ich danke den Fans sehr dafür, wie sich mich behandeln. Es war ein guter Start, aber ich will diesen Empfang weiterhin zurückzahlen", sagte Bellingham. Die Zuschauer im Santiago Bernabeu hätten nichts dagegen, wenn Bellingham sie weiter in Ekstase versetzt - und sie noch öfter "Hey Jude" anstimmen müssten.