Frauen-Bundesliga wartet mit Top-Duell auf

GEPA pictures/ Walter Luger

Auf SKN-Trainerin Liese Brancao und ihr Team wartet eine schwere Aufgabe.

Nach den beiden Erfolgen des Nationalteams gegen Portugal steht im österreichischen Frauen-Fußball gleich das nächste Highlight auf dem Programm. Am Sonntag (12.45 Uhr/live ORF Sport +) treffen in der NV Arena die SKN St. Pölten Frauen und die SPG SCR Altach/FFC Vorderland aufeinander. Die beiden herausragenden Teams der Frauen-Bundesliga haben vor dem Duell um die Nummer eins in dieser Saison noch keinen Punkt abgegeben.

Liese Brancao erwartet ein Spektakel auf dem Platz. "Beide Teams legen sehr viel Wert auf ihren Offensivfußball, daher denke ich, dass es ein sehr offenes Spiel werden wird", erklärte die St. Pölten-Trainerin.

Ihr Team ist aber gewarnt. Im bisher letzten Duell am 21. Mai dieses Jahres beendete Altach/Vorderland mit einem 1:0-Auswärtssieg die beeindruckende Erfolgsserie der St. Pöltenerinnen, die davor fast fünf Jahre lang kein nationales Pflichtspiel verloren hatten. Eileen Campbell, Siegtorschützin für das ÖFB-Team am Dienstag beim 2:1 in Portugal, war mit ihrem Tor in der 68. Minute Matchwinnerin.

Vorarlbergerinnen wollen in St. Pölten unbedingt punkten

"Wir wissen, dass es von uns einen richtig guten Tag braucht, um was Zählbares mitzunehmen", sagte Bernhard Summer, Trainer der Vorarlbergerinnen, vor dem Gastspiel beim Serienmeister. "St. Pölten hat den Vorteil, dass sie viel Routine mitbringen und schon öfter in dieser Situation waren. Wir haben ein junges Team, das zwar viel Qualität besitzt, dem aber eine gewisse Erfahrung noch fehlt. Dennoch wollen wir in St. Pölten punkten", meinte Summer.

Die beiden Topteams haben die ersten sieben Runden quasi im Gleichschritt absolviert und all ihre Spiele gewonnen. St. Pölten hat dank der knapp besseren Tordifferenz (+23 zu +22) die Nase vorne. Die beiden Verfolger Sturm Graz und Vienna treffen am Samstag (17.30 Uhr) in Graz im Duell um Platz drei aufeinander.

apa