Danso kassiert mit Lens Niederlage gegen PSG

APA/AFP

Mbappe behielt mit PSG gegen Kevin Dansos Lens die Oberhand

Für Kevin Danso und seinen Club Lens hat es am Sonntag gegen Frankreichs Meister Paris Saint-Germain nichts zu holen gegeben.

Der Titelverteidiger kam zu einem 2:0-Auswärtssieg, wobei Lens in der siebenten Minute durch Przemysław Frankowski einen Elfmeter vergab. Anschließend trafen Bradley Barcola (30.) und Kylian Mbappe (89.) für die Gäste, Lens-Verteidiger Jonathan Gradit sah kurz vor der Pause wegen Torraubs die Rote Karte. Danso spielte bei den Hausherren durch.

Paris führt damit die Tabelle der Ligue 1 mit acht Punkten Vorsprung auf Nizza an. Adi Hütters AS Monaco liegt zehn Punkte hinter dem Hauptstadt-Verein an der vierten Stelle, Lens ist Achter.

apa