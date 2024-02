BVB holt St. Pölten-Talent Fidjeu-Tazemeta

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Der deutsche Topklub Borussia Dortmund hat den österreichischen U-17-Nationalspieler Thierry Fidjeu-Tazemeta von der Akademie St. Pölten verpflichtet. Wie die Dortmunder am Donnerstag mitteilten, soll der 16-jährige, 1,92 m große Stürmer zunächst in der U 17 des BVB in der B-Junioren-Bundesliga West Tore schießen.

Lars Ricken, Leiter des BVB-Nachwuchsleistung, freute sich über den Coup, man sei "in Konkurrenz mit deutlich finanzstärkeren Vereinen aus Europa" gestanden.

Thierrys gleichnamiger Vater stammt aus Kamerun, war Teamspieler von Äquatorialguinea und kickte jahrelang (unter anderem von 2005 bis 2008 und von 2012 bis Anfang 2014) bei mehreren österreichischen Clubs, mit Austria Kärnten bestritt er 29 Bundesligaspiele.

apa