Hütters AS Monaco nur 1:1 gegen Le Havre

APA/AFP

Kapitän Wissam Ben Yedder (l.) traf für Monaco

Die AS Monaco kommt in der französischen Ligue 1 mit Trainer Adi Hütter aktuell nicht recht vom Fleck. Am Sonntag reichte es für den Fußballklub aus dem Fürstentum nur zu einem Heim-1:1 gegen Mittelständler Le Havre.

Die ersatzgeschwächten Monegassen, denen unter anderem die Stürmer Breel Embolo und Folarin Balogun fehlen, gingen durch Wissam Ben Yedder (63.) in Führung, ein Eigentor von Youssouf Fofana (65.) stellte aber fast postwendend wieder auf Gleichstand.

Es war für Monaco in der Liga bereits das dritte Spiel ohne Sieg in Folge. In der Tabelle verharrt Hütters Team auf dem vierten Platz.

