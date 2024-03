Last-Minute-Tor bewahrt GAK vor Niederlage

GEPA pictures/ Avni Retkoceri

Der GAK und die Vienna lieferten sich einen Kampf bis zur letzten Sekunde.

Der Vorsprung des GAK an der Tabellenspitze der 2. Liga ist auf elf Punkte geschmolzen. Die Steirer retteten am Freitagabend mit einem Last-Minute-Tor gegen die Vienna zum 2:2 zumindest noch einen Punktgewinn. Weiter Zweiter ist der FAC nach einem 1:0 gegen die zweite Mannschaft von Sturm Graz. Punktgleich dahinter lauert der Dritte Leoben, der bei Schlusslicht Amstetten mit 1:0 gewann. Mit Ried schrieb auch der dritte Verfolger voll an, besiegte Stripfing mit 5:0.

Das Verfolgertrio hatte Siege vorgelegt, die Grazer konnten nicht voll nachziehen. Schon vor der Pause gingen die Döblinger in der Merkur Arena in Führung. Nach schöner Vorarbeit von Christoph Monschein vollendete in einer Kombination zweier Ex-Bundesliga-Kicker Noah Bischof (30.) in der Mitte. Der von Rapid ausgeliehene Bischof war auch am zweiten Treffer beteiligt, holte er doch einen von Felix Klöchl durch ein Foul verursachten Elfmeter heraus. Ex-GAK-Kicker David Peham (54.) traf souverän. Der Stürmer hat vier seiner sieben Saisontore vom Elfmeterpunkt erzielt.

In der Folge gab es nach einem Foul von Jürgen Bauer an Daniel Maderner auch auf der Gegenseite Strafstoß, den Maderner (75.) verwertete. Für ihn war es Saisontor Nummer zehn. Die etwas mehr als 4.000 Zuschauer sahen dann eine vergebene Topchance von Gabriel Zirngast (89.), durften aber im Finish noch jubeln. In der letzten Aktion des Spiels landete eine abgefälschte Satin-Hereingabe bei Michael Cheukoua, der mit einem Volleyschuss aus kurzer Distanz erfolgreich war. Etwas mehr als die angezeigten vier Minuten Nachspielzeit waren da absolviert. Die dritte GAK-Niederlage im 18. Ligaspiel konnte gerade noch verhindert werden.

apa