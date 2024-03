Dornbirn und Lafnitz mit klaren Siegen

GEPA pictures/ Avni Retkoceri

Lafnitz rückte mit dem Sieg bis auf zwei Punkte an Bregenz heran.

Der FC Dornbirn und der SV Lafnitz haben am Samstag in der 2. Liga deutliche Siege gefeiert. Die Vorarlberger setzten sich gegen den SV Horn mit 4:0 (1:0) durch und feierten damit den zweiten Erfolg hintereinander nach zuvor elf Niederlagen in Serie. Lafnitz gewann gegen Schwarz-Weiß Bregenz mit 3:0 (2:0) und kletterte vorbei an Bregenz auf Tabellenplatz sechs. Die Dornbirner sind weiter abgeschlagen auf Rang 14.

Im Stadion Birkenwiese in Dornbirn traf Gabryel bereits in der achten Minute zur Führung. Nach dem Seitenwechsel sorgten ein Eigentor von Paul Lipczinski (51.), sowie Treffer des eingewechselten Renan (75.) und Stefan Umjenovic (82./Elfmeter) für klare Verhältnisse. In Lafnitz brachten Timon Burmeister (19.) und Andre Leipold (44.) die Gastgeber in der ersten Hälfte komfortabel in Führung, die "Joker" Benjamin Nyarko (78.) in der Schlussphase noch ausbaute.

An der Tabellenspitze war dem GAK am Freitag mit einem 1:0 bei der SV Ried der nächste Schritt Richtung Aufstieg gelungen. Der Vorsprung der Grazer auf den DSV Leoben auf Platz zwei beträgt derzeit 14 Punkte, der Floridsdorfer AC liegt 15 Zähler zurück und ist am Sonntag (12.30 Uhr) noch in Liefering zu Gast.

apa