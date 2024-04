Nächster Miami-Sieg dank Messi-Show

AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/Maddie Meyer

Messi und Luis Suarez (l.) jubeln

Weltmeister Lionel Messi beweist in der MLS unverändert große Treffsicherheit.

Der Alleinunterhalter führte seinen Klub Inter Miami beim 4:1 (1:1) bei New England Revolution mit einem Doppelpack nach Rückstand zum sechsten Sieg im elften Spiel - Messi drehte in der 32. und 68. Minute die Partie.

Es waren die Pflichtspieltore zehn und elf des Argentiniers. 65.612 Zuschauer waren ins Gillette Stadium in Foxborough gekommen, um Messi - die Attraktion der Liga - zu sehen. Inter liegt nach dem dritten Sieg in Folge auf Play-off-Kurs.

Für Miami, das neben Messi in Sergio Busquets und Luis Suarez einen weiteren Star mit Vergangenheit beim FC Barcelona aufbietet, läuft es in dieser Saison damit deutlich besser als in der vergangenen.

Damals verpasste das Team die Play-offs als Vorletzter der Conference deutlich. Bis zur Meisterrunde 2024 ist es allerdings noch ein weiter Weg, sie beginnt im Oktober.