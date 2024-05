Braunöder gelingt mit Como Serie-A-Aufstieg

IMAGO/Andrea Rosito

Braunöder erarbeitete sich im Como-Mittelfeld einen Stammplatz.

Matthias Braunöder hat mit dem italienischen Zweitligisten Como 1907 den Aufstieg in die Serie A geschafft. Der Leihspieler von der Wiener Austria beendete die Saison mit Como auf dem zweiten Tabellenplatz der Serie B und verhalf dem Club aus dem Norden Italiens, nach 21 Jahren ins Oberhaus zurückzukehren. Am Freitag reichte Como in der letzten Runde ein 1:1 gegen Cosenza, weil der Tabellendritte Venezia FC bei Spezia Calcio eine 1:2-Niederlage kassierte.

Braunöder erarbeitete sich in Como nach einem schwierigen Beginn einen Stammplatz im zentralen Mittelfeld. Von den vergangenen neun Spielen mit dem U21-Teamkapitän in der Startelf gewann Como sechs Partien und spielte dreimal Remis. Como besitzt eine Kaufoption für den 22-Jährigen, der im Winter von den "Veilchen" erstmals ins Ausland wechselte. Ebenfalls vorzeitig aufgestiegen ist Spitzenreiter Parma Calcio.

apa