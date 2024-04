"Pflicht erfüllt": Ronaldo steigt als Cruzeiro-Eigentümer aus

firo Sportphoto/SID/firo Sportphoto/BPI

Ronaldo will seine Klubanteile loswerden

Brasiliens einstiger Wunderstürmer Ronaldo steigt als Eigentümer des brasilianischen Fußball-Erstligisten Cruzeiro EC aus. Das teilte der 47-Jährige am Montag mit. Ronaldo war zweieinhalb Jahre Vereinsboss beim Klub aus Belo Horizonte, nun verkündete er den Verkauf seiner Anteile in Höhe von 90 Prozent.

Über die Verkaufssumme wurde Stillschweigen vereinbart, in brasilianischen Medien ist von einem zehnfachen Gewinn für den zweimaligen Fußball-Weltmeister die Rede. "In mir überwiegt das Gefühl, meine Pflicht erfüllt zu haben", sagte Ronaldo. 2021 hatte er acht Millionen Euro vorgestreckt, um Eigentümer der damals noch zu gründenden Fußball-AG bei Cruzeiro zu werden.

Aus Fankreisen gibt es Kritik an Ronaldo, Teile der Anhänger werfen ihm vor, nicht ausreichend in den Kader investiert zu haben. Auch seinen zweiten Klub Real Valladolid will Ronaldo offenbar loswerden: "Valladolid kommt als nächstes", kündigte er an. Beim spanischen Zweitligisten besitzt Ronaldo derzeit Anteile von 72 Prozent.

Ronaldo startete seine Laufbahn einst bei Cruzeiro, später ging er unter anderem für den FC Barcelona, Inter Mailand und Real Madrid auf Torejagd. Mit der brasilianischen Nationalmannschaft wurde er 1994 und 2002 Weltmeister.