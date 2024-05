"Woche wird einzigartig": Bayers Triple-Jagd vor der Krönung

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Xabi Alonso kann mit Leverkusen drei Titel gewinnen

Die Schale ist endlich da - nun warten auf dem Weg zur Unsterblichkeit zwei weitere Finals auf Bayer Leverkusen.

Zum Start in die spektakulärste Woche der Vereinsgeschichte saugte Xabi Alonso all die Momente für die Ewigkeit auf. Inmitten der Fans reckte der Spanier die Meisterschale nach oben, nachdem seine unbesiegbaren Überflieger ihre einzigartige Bundesliga-Saison ohne Niederlage gekrönt hatten. Der Trainer von Bayer Leverkusen fiel etlichen Anhängern um den Hals, ehe er das große Finale der Triple-Jagd eröffnete.

"Mit dieser Stimmung, mit dieser Energie gibt es Gründe, optimistisch zu sein", betonte Alonso vor dem ersten von zwei Finals in den kommenden Tagen - erst das Endspiel der Europa League am Mittwoch (21:00 Uhr/RTL) gegen Atalanta Bergamo, drei Tage später dann das Duell mit dem 1. FC Kaiserslautern im DFB-Pokal. "Wir haben ein nächstes großes Ziel", sagte der 42-Jährige, "die nächste Woche wird einzigartig."

Als erstes Team schloss Bayer eine Bundesliga-Spielzeit ungeschlagen ab, 51 Pflichtspiele zählt die magische Serie inzwischen - es fehlen nur noch zwei "bis zur Unsterblichkeit", betonte Kapitän Lukas Hradecky. Der Werkself blieb deshalb nur wenig Zeit, den historischen Tag zu genießen. "Jeder ist Profi genug", meinte der Torhüter nach dem Erfolg gegen den FC Augsburg (2:1), "um nicht bis sechs Uhr morgens zu feiern."

Für Leverkusen steht schließlich der nächste Schritt der großen Traumabewältigung an. Schon 2002 hatte Bayer die Chance auf drei Titel, doch binnen weniger Tage verspielte die Werkself alles und stärkte damit endgültig den "Vizekusen"-Mythos. Der Fluch ist seit dieser Saison gebannt - und Bayer vor dem Abflug nach Dublin am Dienstagmorgen der große Favorit.

"Wenn wir jetzt noch zwei Trophäen holen, müssen wir schauen, welcher Flieger uns noch mitnimmt, damit es nicht so schwer wird", scherzte Anführer Granit Xhaka. Sportchef Simon Rolfes stellte immerhin mit einem Augenzwinkern klar, dass Bayer genügend Platz habe, "das würden wir alles unterkriegen".

Alonso verspricht: "Wir versuchen es"

Alonsos Team scheint auf dem Weg dorthin kaum aufzuhalten zu sein, auch weil sich Ausnahmekönner Florian Wirtz rechtzeitig fit meldete. Es sei schwer zu sagen, ob Leverkusen zurzeit die beste Mannschaft weltweit sei, "weil wir nicht in der Champions League spielen", sagte Torjäger Patrik Schick, aber die Werkself sei sicherlich "im Moment das formstärkste Team in Europa". Alonso warnte dennoch: Atalanta, Fünfter der Serie A, ist für ihn "einer der härtesten Gegner in Europa".

An der Ausgangslage ändert das jedoch wenig. Der Glaube ist unermesslich, die Bayer-Profis platzen beinahe vor Selbstvertrauen - und die Lust auf weitere Titel wächst fast minütlich. Es gehe nun "in eine extrem wichtige, aber auch geile Woche. Jetzt wollen wir das Triple auch holen", sagte Jonas Hofmann. Geschäftsführer Fernando Carro betonte zudem, dass ein Europacup-Triumph auch "wichtig" für das Pokalfinale in Berlin sei.

Dabei wird mancherorts längst nur noch über die Höhe des Sieges gegen den Zweitligisten Kaiserslautern spekuliert. Bislang vermittelte die Werkself ins keinster Weise den Eindruck, sie nehme einen Gegner auf die leichte Schulter. Die große Herausforderung? Es geht Schlag auf Schlag. "Drei Tage, zwei Finals - unglaublich", sagte Alonso, "aber wir versuchen es."