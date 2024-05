GAK feiert und stellt neuen Hauptsponsor vor

APA/ERWIN SCHERIAU

Der GAK feierte mit der Meistertrophäe

Bundesliga-Aufsteiger GAK hat am Mittwoch seine Meisterfeier gegeben. In Weinzödl wurde unter anderem der neue Hauptsponsor vorgestellt. Das Bauchemie-Unternehmen MAPEI wird die Roten in den kommenden vier Jahren mit Option auf zwei weitere Jahre als Hauptsponsor unterstützen. Die Mannschaft wurde am Nachmittag im Grazer Rathaus empfangen, wo die Eintragung ins Goldene Buch der Stadt auf dem Programm stand. Der Festakt wurde im Sportcampus im Norden von Graz übertragen.

Die Zusammenarbeit mit MAPEI soll dem Verein finanziell weiterhelfen. "Es war unser Ziel, nach dem sportlichen Erfolg auch im wirtschaftlichen Bereich nachzuziehen", sagte GAK-Obmann René Ziesler. Der Firmenname wird ab sofort auch auf dem Trikot prominent platziert sein. Das in Mailand gegründete Familienunternehmen, das die Bauwirtschaft im Wohnbau oder bei öffentlichen Projekten wie Tunnel- oder Straßenbau mit Baustoffen versorgt, erzielte 2022 einen Umsatz von vier Milliarden Euro und beschäftigt 12.000 Mitarbeiter in 35 Ländern.

apa