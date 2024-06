Gladbach macht Transfer von Stöger offiziell

APA/AFP

Stöger will künftig für Gladbach jubeln

Borussia Mönchengladbach hat die Verpflichtung von Kevin Stöger am Dienstag offiziell gemacht. Der 30-jährige Oberösterreicher wechselt vom VfL Bochum ablösefrei und erhält bei den Gladbachern einen Dreijahresvertrag bis zum Sommer 2027. Stöger hatte sich bereits am Montag von den VfL-Fans verabschiedet. Der frühere Düsseldorf- und Mainz-Profi hatte zwei Jahre für Bochum gespielt und mit dem VfL in der Relegation gegen seinen Ex-Club Fortuna den Klassenverbleib geschafft.

"Kevin ist ein gestandener Bundesligaspieler und hat sich bei seinen letzten Stationen zu einem echten Führungsspieler entwickelt", befand Gladbachs Sportchef Roland Virkus. Bei der Borussia standen vor Stögers Verpflichtung mit Maximilian Wöber (von Leeds ausgeliehen) und Stefan Lainer bereits zwei Österreicher unter Vertrag.

