Admira verpflichtet Ex-Teamspieler Deni Alar

APA/ERWIN SCHERIAU

Deni Alar (m.) im Cup-Einsatz für Leoben

Einen Tag nach dem Engagement von Trainer Thomas Silberberger hat der FC Admira mit Deni Alar einen weiteren namhaften Neuzugang vermeldet.

Der ehemalige Teamspieler (34) wird künftig beim Fußball-Zweitligisten stürmen, wie die Südstädter am Mittwoch mitteilten. Alar spielte zuletzt für den DSV Leoben, dem die Lizenz für die zweithöchste Spielklasse in der kommenden Saison jedoch verwehrt wurde.

In der abgelaufenen Saison wurde Alar gemeinsam mit Dario Tadic mit 16 Treffern Torschützenkönig der 2. Liga. In der Bundesliga war er davor für den Kapfenberger SV, Rapid und Sturm Graz eingelaufen, im Oberhaus erzielte der zweifache Internationale in Summe 97 Tore.

apa