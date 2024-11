Heimspiel von Lustenau gegen Stripfing abgesagt

GEPA pictures/ Armin Rauthner

Martin Brenner und sein Team können nicht spielen

Der Schneefall im Westen Österreichs hat in der 2. Liga zu einer Spielabsage geführt.

Bundesliga-Absteiger Austria Lustenau kann sein letztes Heimspiel des Jahres am Sonntagvormittag (10.30 Uhr) gegen Cup-Viertelfinalist SV Stripfing nicht wie geplant austragen. Das gab die Bundesliga am Samstag nach der Vorkommissionierung des Platzes in Bregenz bekannt. In Vorarlberg lag eine dicke Schneedecke. Einen Nachtragstermin will die Liga ehestmöglich bekanntgeben.

apa