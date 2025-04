Ried lässt im Aufstiegskampf Federn

APA/GEORG HOCHMUTH/Archiv

Ried-Coach Maximilian Senft musste sich mit einem 1:1 begnügen

Die SV Ried hat im Aufstiegskampf der 2. Fußballliga Punkte liegengelassen. Der Tabellenzweite kam daheim am Freitagabend gegen Amstetten nicht über ein 1:1 hinaus. Leader Admira kann am Samstag beim FAC mit einem Sieg auf vier Punkte davonziehen. Die weiteren Verfolger Schwarz-Weiß Bregenz und die Vienna verloren, die Bregenzer daheim 1:3 gegen Stripfing und die Döblinger 0:1 bei Rapid II. Kapfenberg besiegte Schlusslicht Lafnitz in einem Torefestival mit 6:4.

Die Rieder gingen zum Auftakt der 22. Runde gegen Amstetten programmgemäß durch Abwehrchef Nikki Havenaar in Führung (25.). Doch die Gäste aus dem Mostviertel versteckten sich nicht und kamen durch Felix Köchl im zweiten Abschnitt zum Ausgleich. Die Innviertler vermochten im Anschluss nichts mehr draufzusetzen und mussten sich mit einem Remis begnügen.

In Bregenz gingen die Gastgeber nach nur elf Sekunden durch Mario Vucenovic in Front. Es war der schnellste Treffer in dieser Zweitliga-Saison. Er brachte Schwarz-Weiß allerdings kein Glück, denn die Stripfinger schlugen ihrerseits zu Beginn der zweiten Hälfte zurück. Matteo Schablas mit einem Freistoßtor der Marke Schlitzohr (50.) und Simon Furtlehner (54.) drehten die Partie, Marco Djuricin sorgte spät für die Entscheidung (95.). Bregenz bleibt Dritter vor der punktegleichen Vienna, die in Hütteldorf durch einen Handelfmetertreffer von Nicolas Bajlicz (13.) das Nachsehen hatte.

Zehn Tore in Kapfenberg

In Kapfenberg bekamen die Zuschauer einen munteren Torreigen geboten. Die Gastgeber führten gegen die Lafnitzer bereits nach 15 Minuten mit 4:0, zur Pause stand es 5:1. In der Schlussviertelstunde verkürzte das Liga-Schlusslicht zwar noch von 2:6 auf 4:6, Zählbares sprang für die Gäste trotz eines Triplepacks von Jakob Knollmüller nicht mehr heraus. Während sich der KSV auf Platz fünf verbesserte, gibt Lafnitz mit zehn Punkten Rückstand auf das rettende Ufer in den kommenden Wochen wohl nur mehr Abschiedsvorstellungen in Richtung Regionalliga.

