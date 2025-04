10.000 Tickets für ÖFB-Cup-Finale verkauft

APA/RICHARD PURGSTALLER

Hartberg und der WAC duellieren einander um den ersten Titel

Für das ÖFB-Cup-Finale zwischen dem Wolfsberger AC und dem TSV Hartberg am 1. Mai (17.00 Uhr) in Klagenfurt sind bereits 10.000 Tickets verkauft. Das gab der Fußball-Bund am Dienstag bekannt. Beide Clubs stehen erstmals im Endspiel. Der Sieger darf im Wörthersee Stadion nicht nur über den ersten Titelgewinn der Clubgeschichte jubeln, er hat auch einen Platz in der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League sicher.

Hartberg hatte im Halbfinale Anfang April überraschend Rekordcupsieger Austria Wien mit 1:0 ausgeschaltet, der WAC im Elfmeterschießen den LASK.

apa