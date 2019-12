Rummenigge vermeidet Job-Garantie für Hansi Flick

Alexander Hassenstein, getty

Karl-Heinz Rummenigge hat sich zu spannenden Personalien beim FC Bayern geäußert

Karl-Heinz Rummenigge hat sich zur möglichen Weiterbeschäftigung von Hansi Flick als Cheftrainer beim FC Bayern München über den Winter hinaus geäußert.

"Es geht ausschließlich darum, die beste Lösung für den FC Bayern zu finden. So, wie wir jetzt Fußball spielen, ist es ein Stil, der nicht nur uns, sondern auch den Fans gefällt", betonte der Vorstandsvorsitzende des deutschen Meisters gegenüber der "Sport Bild".

"Die wichtigste Qualität im Spiel ist nicht exklusiv das nackte Ergebnis, sondern die Spielqualität. Man muss die Handschrift eines Trainers sehen. Und das ist bei uns wieder der Fall", stellte der Bayern-Boss fest. Er finde, dass Flick "einen guten Job" mache.

Bisher erfülle der einstige Assistenztrainer der deutschen Nationalmannschaft das wichtigste Kriterium eines Bayern-Trainers, nämlich seine eigene Handschrift erkennbar zu machen: "Was wir brauchen, ist ein Trainer, der für Ballbesitzfußball auf dem Niveau eines van Gaal, Heynckes oder Pep Guardiola steht. Das ist die Philosophie von Bayern München."

Trotz der lobenden Worte vermied Rummenigge eine Jobgarantie für den 54-Jährigen, der die Münchner im November zunächst als Interimscoach vom entlassenen Niko Kovac übernommen hatte und die Mannschaft zunächst bis Januar hauptverantwortlich betreuen wird.

Karl-Heinz Rummenigge sicher: "Kahn wird das gut machen"

Vorstandsboss Rummenigge erklärte außerdem, wie sein baldiger Nachfolger Oliver Kahn in das Vereinsleben des FC Bayern eingearbeitet werden soll. Der Macher des deutschen Rekordmeisters betonte die große Vorfreude auf die Zusammenarbeit mit dem Torwart-Titan.

"Oliver muss den FC Bayern jetzt noch einmal von der Pike auf kennenlernen. Dafür wird er alle Abteilungen für jeweils einen gewissen Zeitraum durchlaufen und neu kennenlernen. Natürlich beinhaltet das auch unsere internationalen Aktivitäten mit unseren Büros in New York und in Shanghai, die Oliver ebenfalls besuchen wird", so Rummenigge.

Ab dem 1. Januar 2020 kehrt der langjährige Bayern-Mannschaftskapitän Oliver Kahn zunächst als reguläres Vorstandsmitglied zurück an die Säbener Straße, ehe er dem Führungsgremium ab dem 1. Januar 2022 als Nachfolger von Rummenigge vorsitzen soll.

Der 64-Jährige verwies im dem Gespräch mit der Sportzeitung noch einmal auf die Gründe, warum sich die Bayern-Bosse für den einstigen Nationaltorwart und Vize-Weltmeister von 2002 entschieden.

"Er erfüllt mehrere Kriterien: Der FC Bayern war immer bekannt dafür, mit ehemaligen Spielern zusammenzuarbeiten. Aber diese müssen auch die Voraussetzungen und Kompetenzen haben, diesen Klub mit inzwischen 750 Millionen Euro Umsatz zu führen. Wir alle trauen Oliver das zu. Er wird das gut machen."