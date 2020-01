Gladbach, BVB und RB wollen "nächsten Dembélé"

Anthony BIBARD via www.imago-images.de

Isaac Lihadji gilt als großes Talent in Frankreich

Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund und RB Leipzig sollen angeblich ein Auge auf den 17-jährigen französischen Rechtsaußen Isaac Lihadji von Olympique Marseille geworfen haben.

Wie "fussballtransfers.com" berichtet, sei der Youngster bei allen drei Bundesligisten ein Thema. Am weitesten in den Bemühungen um Lihadji soll jedoch der BVB sein, der dem U18-Nationalspieler Frankreichs bereits ein konkretes Angebot vorgelegt haben soll.

Was Lihadji, der in seiner Heimat mit dem früheren Dortmunder Ousmane Dembélé verglichen wird, so interessant macht, ist seine Vertragssituation.

Da der Vertrag des Teenagers in Marseille am Saisonende ausläuft und sich dieser laut "RMC Sport" bereits seit Monaten ziert, einen Profi-Kontrakt bei OM zu unterschreiben, wäre er im Sommer ablösefrei. Lediglich eine Ausbildungsentschädigung wäre fällig.

Isaac Lihadji offenbar in ganz Europa begehrt

Lihadji feierte im September sein Profi-Debüt und kam bisher zweimal in der Ligue 1 zum Einsatz.

Das Offensiv-Juwel gilt als temporeich und dribbelstark, mit großem Zug zum gegnerischen Tor - also wie Dembélé, der 2016 von Stade Rennes zum BVB wechselte und nur ein Jahr später für die Rekordsumme von bis zu 140 Millionen Euro zum FC Barcelona weiterzog.

Neben den Dortmundern, Gladbach und Leipzig sollen auch zahlreiche Klubs im europäischen Ausland eine Verpflichtung von Lihadji erwägen, darunter Barca, Juventus Turin oder Tottenham Hotspur. Gegenüber "L'Équipe" bestätigte der Berater des Talents zuletzt zahlreiche Offerten aus ganz Europa.