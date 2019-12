Stimmen: "Das haben wir glücklich überstanden"

Matthias Hangst, getty

Hansi Flick und der FC Bayern setzten sich gegen Freiburg durch

Am 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga feierte der FC Bayern München einen Last-Minute-Sieg beim SC Freiburg. Auch der 1. FC Köln, Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC durften über drei Punkte jubeln. Die Stimmen zu den Spielen:

SC Freiburg - Bayern München 1:3

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Am Anfang habe ich gedacht, dass sie uns aus dem Stadion knallen. Dass wir in der Lage waren, uns immer mehr zu befreien und eigene Torchancen zu kreieren, hätte ich so nicht für möglich gehalten."

Hansi Flick (Trainer Bayern München): "Es waren zwei komplett verschiedene Hälften. In der ersten Halbzeit haben wir es sehr gut gemacht. Wir hätten 2:0 oder 3:0 führen können. In der zweiten Halbzeit hat es Freiburg sehr gut gemacht. Das haben wir glücklich überstanden."

Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln 2:4

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): "Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich vor die Mannschaft zu stellen. Man sieht, dass viele Spieler falsche Entscheidungen treffen, weil eine unglaubliche Müdigkeit da ist. Der Knackpunkt war dieser abgefälschte Schuss vor der Pause. Hinten raus hat Köln dann verdient gewonnen. In Summe gesehen, ist das natürlich enttäuschend."

Markus Gisdol (Trainer 1. FC Köln): "Die ersten zehn Minuten hat uns die Eintracht mit unheimlich viel Wucht Probleme bereitet. Dann hatte ich das Gefühl, dass wir ganz gut im Spiel waren. Wir sind auch nach dem 0:2 ruhig geblieben und haben versucht, spielerische Lösungen zu finden. Glücklicherweise haben wir uns hinten raus belohnt und zum Schluss auch einen verdienten Sieg eingefahren, der uns natürlich gut tut."

Bayer Leverkusen - Hertha BSC 0:1

Peter Bosz (Trainer Bayer Leverkusen): "Ich bin vom Ergebnis und von unserer Leistung sehr enttäuscht. Am Anfang haben wir das gegen eine tief stehende Mannschaft noch ganz gut gemacht. Wir haben eine sehr schlechte Woche hinter uns. Gut ist, dass diese Woche vorbei ist."

Jürgen Klinsmann (Trainer Hertha BSC): "Wir sind enorm glücklich über diese drei Punkte, die sich die Mannschaft mit viel Leidenschaft und Energie erarbeitet hat. Wir wussten, dass es bei einer Champions-League-Mannschaft sehr schwer wird, deshalb haben wir so defensiv agiert. Das war ein ganz großer Dreier für uns."

Borussia Mönchengladbach - SC Paderborn 2:0

Marco Rose (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Großes Kompliment an meine Mannschaft, die in einem schwierigen Spiel die Nerven behalten hat. Dass die zweite Halbzeit so losgeht, spielt uns natürlich in die Karten. Wir haben jetzt 34 Punkte. Die Jungs haben dem Verein, den Fans und sich selbst im letzten Heimspiel einen Sieg geschenkt."

Steffen Baumgart (Trainer SC Paderborn): "Wenn man vorne und hinten so Fehler macht, kann man kein Spiel gewinnen. Heute haben wir dazu beigetragen, dass Gladbach gewonnen hat. Das geht mir barbarisch auf den Zünder. Aber morgen nehme ich die Jungs wieder in den Arm."

VfL Wolfsburg - Schalke 04 1:1

Oliver Glasner (Trainer VfL Wolfsburg): "Es ist nicht angebracht, dass wir in eine fußballerische Analyse gehen. Großes Kompliment an alle im Stadion, wie sie mit der Situation umgegangen sind. Das sieht man wieder, dass es völlig egal ist, welche Farben Du unterstützt. Wenn jemand stirbt, heißt das: Zusammenhalten. Ich möchte der Familie mein Beileid und mein Mitgefühl aussprechen."

David Wagner (Trainer Schalke 04): "An solchen Abenden fällt es schwer über Fußball zu sprechen. In allererster Linie sind unsere Gedanken bei den Angehörigen des Verstorbenen. Das zeigt uns, dass Fußball nicht das Wichtigste ist."