Gladbach-Profi Bénes denkt nicht über Meisterschaft nach

Christof Koepsel, getty

Lászlo Bénes ist in Gladbach gesetzt

Mit 34 Punkten ist Borussia Mönchengladbach in der Fußball-Bundesliga momentan gleichauf mit Spitzenreiter RB Leipzig. Gladbach-Profi Lászlo Bénes bleibt beim Thema Meisterschaft jedoch zurückhaltend.

"Ich denke nie daran, wie unsere Situation im Mai aussehen könnte. Da kann noch so viel passieren. Wenn du zweimal verlierst, bist du schon Sechster oder Siebter. Es macht keinen Sinn, an die Meisterschaft zu denken", so der 22-Jährige gegenüber "Goal" und "Spox".

In dieser Saison gehört Bénes bei Gladbach zum Stammpersonal. Unter Trainer Marco Rose stand der Mittelfeldspieler in 19 Pflichtspielen auf dem Platz.

"Mir persönlich liegt diese Art von Fußball, das hohe Pressing nach dem Ballverlust. Wenn man es richtig macht, gewinnt man früh den Ball und erspielt sich viele Chancen", so Bénes über Roses Philosophie.

Unter dessen Vorgänger, Dieter Hecking, war Bénes zumeist nur zweite Wahl. Aufgrund dessen wechselte er in der vergangenen Rückrunde auf Leihbasis zu Holstein Kiel. "Ich wollte alles dafür tun, um mich für die Bundesliga und Gladbach zu empfehlen", verriet Bénes.