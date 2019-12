Bericht: Insúa verlässt den VfB Stuttgart im Winter

Matthias Hangst, getty

Die Zeichen stehen auf Abschied: Insúa wird den VfB wohl in Richtung USA verlassen

Abwehrspieler Emiliano Insúa wird den VfB Stuttgart offenbar im Winter verlassen.

Nach"Bild"-Informationen steht der 30-Jährige vor einem Engagement in der US-amerikanischen MLS. Via Instagram habe sich Insúa bereits bei seinen argentinischen VfB-Kollegen Mateo Klimowicz, Nicolas Gonzalez und Santiago Ascascibar verabschiedet.

Seit der 2:6-Niederlage beim Hamburger SV am elften Spieltag bekam der Linksverteidiger unter dem angezählten Stuttgarter Coach Tim Walter keinen Fuß mehr auf den Boden und muss sich seither mit dem Reservisten-Dasein beim VfB arrangieren.

Im Sommer 2015 wechselte der Argentinier von Rayo Vallencano aus der spanischen LaLiga zu den Schwaben und mauserte sich in Stuttgart fortan zum Stammspieler und Fanliebling. In seinen vier Jahren am Neckar erlebte er mit dem VfB zwei Abstiege aus der Bundesliga sowie einen Aufstieg. 40 Zweitliga-Einsätze sowie 85 Bundesliga-Partien bestritt der Linksfuß im Dress mit dem roten Brustring.

Nach nur sechs Startelf-Einsätzen in der laufenden Spielzeit stehen die Zeichen beim 29-Jährigen nun auf Abschied.