Everton gegen Arsenal endet torlos

APA (AFP)

Torloses Remis zwischen Everton und Arsenal

Noch ohne ihre neuen Trainer Carlo Ancelotti und Mikel Arteta haben Everton und Arsenal in der englischen Premier-League den Anschluss an die oberen Tabellenränge weiter verloren. Vor den Augen des von Everton etwa eine Stunde vor Anpfiff offiziell verpflichteten früheren Napoli-Trainers Ancelotti kamen beide Mannschaften am Samstag nur zu einem müden 0:0.

>> Spielbericht: Everton FC gegen Arsenal FC

The points are shared on Merseyside#EVEARS — Arsenal (@Arsenal) 21. Dezember 2019

Arsenal weiter im Tabellenmittelfeld

Arsenal steckt im Tabellen-Mittelfeld fest, Everton muss sich sogar nach unten orientieren. Für Arsenal-Interimstrainer Freddie Ljungberg war es die letzte Begegnung als Interimscoach. Ab Sonntag wird der von Manchester City losgeeiste Spanier Arteta die Gunners trainieren.

apa