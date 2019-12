BVB nimmt Gladbach-Knipser Thuram ins Visier

Jörg Schüler, getty

Traf im DFB-Pokal gegen den BVB: Marcus Thuram

Ohne echten Mittelstürmer startete der BVB in die Bundesliga-Saison, im Winter fahnden die Schwarz-Gelben nach einem bulligen Angreifer. Dabei rückt ein Knipser vom Liga-Konkurrenten Gladbach ins Visier.

Mit Marcus Thuram hat Dortmund vor wenigen Wochen bereits Bekanntschaft gemacht. Ende Oktober traf der Franzose im DFB-Pokal zur zwischenzeitlichen Führung für die Fohlen, am Ende drehte der BVB die Partie noch und siegte 2:1.

Gladbachs Angreifer ist dennoch im Gedächtnis geblieben - gerade weil er nahezu perfekt ins gesuchte Anforderungsprofil der anderen Borussia passt.

Nach der Verletzung von Paco Alcácer spielten Julian Brandt, Marco Reus oder Mario Götze auf der ungewohnten Neuner-Position.

Nach Informationen des Portals "Fußball Transfers" hat BVB-Trainer Lucien Favre höchstpersönlich bereits einen Mittelsmann kontaktiert.

Der Sohn des französischen Weltmeisters Lilian Thuram wechselte erst letzten Sommer von EA Guingamp an den Niederrhein. Dort läuft sein Arbeitspapier bis 2023. In 25 Pflichtspielen für Gladbach war der 22-Jährige an 16 Treffern beteiligt.