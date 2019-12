S04 verschiebt Trainingsstart und nimmt zwei Talente mit

Lukas Schulze, getty

Kann Malick Thiaw im Trainingslager des FC Schalke 04 überzeugen?

Wenn sich der FC Schalke 04 Anfang Januar auf den Weg nach Spanien macht, um seine Zelte in Fuente Alamo bei Murcia aufzuschlagen, dann hat Trainer David Wagner zwei Talente aus der A-Jugend des Revierklubs mit an Bord, die vorspielen dürfen.

Laut einem Bericht der "WAZ" sitzen Malick Thiaw und Can Bozdogan mit im Flieger, um sich gemeinsam mit den Profis der Königsblauen auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga vorzubereiten.

Den Tipp, sich die beiden 18-Jährigen einmal genauer anzuschauen, hat Wagner von U19-Trainer Norbert Elgert bekommen. "Er hat mir zwei Spieler ans Herz gelegt, die ich mir genauer anschauen sollen", hatte der S04-Coach bereits nach dem 2:2 gegen den SC Freiburg am Wochenende verraten.

Bozdogan wechselte im vergangenen Sommer vom 1. FC Köln nach Gelsenkirchen. Der offensive Mittelfeldspieler ist Kapitän der U19. Thiaw kam bereits 2015 von Borussia Mönchengladbach zum FC Schalke und wird als Innenverteidiger eingesetzt.

Anders als noch vor einigen Monaten geplant, startet der S04-Tross jedoch nicht am 2. Januar in die Vorbereitung. Stattdessen haben die Verantwortlichen den Profis einen weiteren Tag Urlaub spendiert und fliegen erst am 3. Januar in Richtung Spanien ab.