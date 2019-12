Nach Nübel-Coup: Früchtl sucht das Weite

Lars Baron, getty

Christian Früchtl will offenbar bei einem anderen Verein Spielpraxis sammeln

Erst im November hatte der FC Bayern München mit Torwarttalent Christian Früchtl verlängert. Doch nun bekommt der 19-Jährige mit Alexander Nübel vom FC Schalke 04 wohl weitere Konkurrenz vor die Nase gesetzt. Ein Abschied bahnt sich an.

Wie die "Sport Bild" berichtet, will sich Früchtl ohnehin im kommenden Sommer verleihen lassen, die wohl bevorstehende Verpflichtung von Nübel sehe der Youngster also "relativ entspannt."

Schon bei Früchtls Verlängerung bis 2022 deutete sein Berater Christian Rößner an: "Gemeinsam mit Hasan werden wir die Möglichkeit einer Ausleihe besprechen, sofern diese für Christians Entwicklung und perspektivisch für den FC Bayern sinnvoll ist."

Durch den Wechsel von Nübel gehen Früchtls Chancen auf Einsatzzeiten bei den Profis gegen Null.

Früchtl wechselte vor fünf Jahren aus Deggendorf an die Säbener Straße. Dort wurde der der 19-Jährige in den vergangenen Jahren behutsam aufgebaut, aktuell ist er Stammtorhüter der zweiten Bayern-Mannschaft in der 3. Liga.