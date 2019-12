BVB und FCB bekommen Konkurrenz bei Núnez

Denis Doyle, getty

Unai Núnez wird angeblich vom FC Bayern und vom BVB umworben

In den vergangenen Wochen wurde Unai Núnez von Athletic Bilbao sowohl mit dem FC Bayern als auch mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Doch die beiden Bundesligisten gehen im Poker um das Abwehr-Juwel wohl leer aus.

Wie die spanische "AS" berichtet, will der Premier-League-Klub West Ham United die Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro für Núnez ziehen. Der 22-Jährige ist noch bis 2023 an Bilbao gebunden.

Bilbaos Sportdirektor Rafael Alkorta hatte die festgeschriebene Ausstiegsklausel im Sommer gegenüber der Tageszeitung "Deia" bestätigt. Das sei "eine Menge" für einen Innenverteidiger, erklärte Alkorta damals.

Laut "Spox" und "Goal" beobachtet der FC Bayern Núnez schon länger. Nach der Verletzung von Lucas Hernández habe Spielervermittler Giovanni Branchini unmittelbar Kontakt zu dem spanischen U21-Europameister aufgenommen.

Javi Martínez als Tauschobjekt?

Laut "Marca" bestand zwischenzeitlich eine weitere Möglichkeit, um einen Tr.ansfer im Winter zu realisieren. So hätte ein Wechsel von Allrounder Javi Martínez angeblich den Preis drücken können. Daraus wird aber vorerst wohl nichts

Auch der BVB soll die Entwicklung von Núnez genau verfolgen und zumindest über einen Transfer nachdenken.

Núnez gilt als körperlich robuster Innenverteidiger und debütierte inzwischen auch für Spaniens A-Nationalteam. Im Sommer sollen mehrere englische Vereine an dem Youngster interessiert gewesen sein. Ein Transfer kam jedoch nicht zustande.