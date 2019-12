Tchouaméni erneut im Visier des BVB

getty, Thomas Eisenhuth

Aurélien Tchouaméni wird von BVB und FC Bayern umworben

Borussia Dortmund nimmt offenbar eine potenzielle Verstärkung für das defensive Mittelfeld ins Visier.

Dabei soll es sich laut "L'Équipe" um Aurélien Tchouaméni von Girondins Bordeaux handeln.

Bereits 2018 wurde der heute 19-Jährige mit dem BVB in Verbindung gebracht. Inzwischen ist Tchouaméni aber deutlich weiter in seiner Entwicklung als damals.

In der laufenden Saison schaffte er den Durchbruch in Bordeaux. Tchouaménis Bilanz: 15 Pflichtspiele, eine Torvorlage. Er gilt als starker Zweikämpfer und umsichtig im Spielaufbau, könnte für den BVB also eine Soforthilfe auf seiner Position darstellen.

Allerdings müssten die Dortmunder für das Talent, dessen Vertrag bei Girondins noch bis 2022 läuft, wohl eine satte Ablösesumme berappen. Sein Marktwert wird auf rund 14 Millionen Euro taxiert.

"Grundsätzlich wollen wir das Team verbessern und nicht verkaufen. Nur sehr gute Angebote könnten und ins Grübeln bringen, was das beste für die Mannschaft und den Verein wäre", sagte Bordeaux-Sportdirektor Eduardo Macia bezogen auf mögliche Abgänge im Winter.

Tchouaméni war Anfang 2019 auch mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht worden. "Sport Bild" zufolge ließ der deutsche Rekordmeister den Sechser damals von seinen Scouts beobachten. "Sky" berichtete gar von ersten Münchner Kontakten zum Spieler.