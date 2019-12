Enthüllt! Darum sagte Eden Hazard dem FC Bayern ab

David Ramos, getty

Eden Hazard wollte nicht zum FC Bayern wechseln

Eden Hazard wechselte im Sommer für rund 100 Millionen Euro vom FC Chelsea zu Real Madrid. Doch der Belgier hatte offenbar auch die Möglichkeit, zum FC Bayern München zu wechseln. Ein Transfer in die Bundesliga kam für den 28-Jährigen allerdings nicht in Frage.

"Eden hat es ausgeschlossen. Für ihn war es so: 'Ich gehe nicht dahin, weil mein Bruder Thorgan in Deutschland spielt. Dann würde man dort nur noch von Eden und seinem Bruder sprechen'", sagte Hazards ehemaliger Teamkollege und Ex-Chelsea-Torwart Rob Green zu "The Athletic".

Green, der seine Karriere im Sommer beendet hat, kann die Entscheidung von Hazard voll und ganz nachvollziehen. "Er meinte damit, dass sein Bruder sich dort einen Namen als Thorgan Hazard machen kann und nicht nur als Eden Hazards Bruder", erklärte der 39-Jährige und ergänzte: "Das könnte aufgefasst werden als ein Hauch von Arroganz, aber in Wirklichkeit war es eine großmütige Tat."

Hazards kleiner Bruder Thorgan spielt seit dieser Saison bei Borussia Dortmund. Zuvor lief der 26-Jährige für Borussia Mönchengladbach auf. Beide Hazard-Brüder sind fester Bestandteil der belgischen Nationalmannschaft.