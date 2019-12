FC Bayern verlängert mit Youngster Fein

Alexandra Beier, getty

Adrian Fein kickte schon in der A-Jugend für die Münchner

Fußball-Rekordmeister Bayern München hat den Vertrag mit seinem Mittelfeldspieler Adrian Fein vorzeitig bis 2023 verlängert.

Das gaben die Münchner, bei denen der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler im Juli 2018 einen Profivertrag unterschrieben hatte, am Freitag bekannt.

🖋 Der #FCBayern verlängert mit Adrian Fein bis 2023. — FC Bayern München (@FCBayern) 27. Dezember 2019

In dieser Saison ist der U21-Nationalspieler an den Zweitligisten Hamburger SV ausgeliehen, für den er in der bisherigen Saison 19 von 20 Pflichtspielen in der Startelf bestritt.

"Wir sind von seinem Potenzial überzeugt und haben ihn deshalb längerfristig an den FC Bayern gebunden", erklärte Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

Feins ursprünglicher Vertrag wäre 2021 ausgelaufen.