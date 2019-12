Schalkes Kutucu träumt von EM-Teilnahme

Jörg Schüler, getty

Ahmed Kutucu vom FC Schalke 04 will zur EM

Trotz seines Reservistendaseins beim FC Schalke 04 träumt Eigengewächs Ahmed Kutucu von einer EM-Teilnahme mit der türkischen Nationalmannschaft.

Wie gut seine Chancen auf eine Endrunden-Teilnahme sind, kann der 19-Jährige allerdings nicht beziffern. "Ich war ja nur einmal dabei im letzten Spiel. Ich weiß nicht, wie das der Trainer der Nationalmannschaft (Senol Günes, Anm. d. Red.) sieht", sagte Kutucu gegenüber "Reviersport".

Der Angreifer hatte im sportlich unbedeutenden letzten EM-Qualifikationsspiel der Türken in Andorra sein Debüt für den WM-Dritten von 2002 gegeben. Auf Schalke wartet der Edeljoker allerdings noch auf seinen ersten Startelfeinsatz in der laufenden Saison. Ob Günes bei der Nominierung seines EM-Kaders dennoch auf den gebürtigen Gelsenkirchener setzt?

"Ich hoffe, ich habe noch eine lange Karriere vor mir. Deshalb hoffe ich zwar, dass er mich mitnimmt. Aber wenn nicht, dann werde ich weiterarbeiten und vielleicht klappt das dann in den nächsten Jahren", erklärte Kutucu.

Zunächst hofft der Jung-Profi auf eine weitere Teilnahme mit Schalke am internationalen Geschäft. "Ich kann nicht genau sagen, was drin ist. Aber ich hoffe, dass wir da weitermachen, wo wir aufgehört haben und einen Champions-League-Platz oder einen Europa-League-Platz belegen. Das wäre natürlich ein Traum wieder in den CL zu spielen."

Das Team vom neuen Trainer David Wagner habe "eine gute Hinrunde gespielt, nach dem letzten schwierigen Jahr", blickte Kutucu zurück. "Wir haben das richtig stark gemacht. Wir waren ein starkes Team."