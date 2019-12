Håland unterschreibt in Dortmund

GEPA pictures/ Mathias Mandl

Erling Håland hat bei Borussia Dortmund einen Vertrag bis Sommer 2024 unterschrieben.

"Ich bin stolz, ein Teil dieser Mannschaft gewesen zu sein, und wünsche allen, dass die Saison in Salzburg so erfolgreich fortgesetzt werden kann. Für mich geht die Reise jetzt bei Borussia Dortmund weiter, ich werde jedoch immer mit Freude nach Salzburg zurückblicken", wird Håland in einer Aussendung der Salzburger zitiert.

Der Norweger wird am 3. Jänner mit den Borussen ins Trainingslager reisen.

🤔 Wer schreibt denn hier schon seine Wünsche für 2020 auf? pic.twitter.com/6rhGmVlMhs — Borussia Dortmund (@BVB) 29. Dezember 2019

red