BVB-Abgang von Julian Weigl angeblich perfekt

Jörg Schüler, getty

Rückt der BVB-Abgang von Julian Weigl näher?

Nach viereinhalb Jahren verlässt Julian Weigl offenbar Borussia Dortmund. Portugiesische Medien vermelden den Transfer des BVB-Stars zu Benfica als perfekt.

Das Boulevard-Blatt "Correio da Manha" berichtet von eine Einigung zwischen den Klubs.

Portugals Rekordmeister zahle demnach eine Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro für Weigl. Diese fließe in Raten nach Dortmund. Anfang Januar soll der Mittelfeld-Stratege in Lissabon vorgestellt werden.

Auch im portugiesischen Fernsehen hieß es am Montagabend, Weigls Wechsel auf die iberische Halbinsel sei in trockenen Tüchern.

"A bola" schreibt, der Transfer stehe unmittelbar bevor, nachdem in den Verhandlungen zwischen dem BVB und Benfica Einigung erzielt worden sei.

"Bild" widerspricht zwar den Vollzugsmeldungen aus Portugal, bestätigte aber, dass Weigls Management seit längerem an dem Wechsel zu Benfica arbeite.

Julian Weigl wollte den BVB bereits im Sommer verlassen

Der Ex-Münchner soll bei seinem neuen Arbeitgeber rund vier Millionen Euro pro Jahr verdienen - und mehr Einsatzzeiten als beim BVB erhalten.

Inter Mailand, laut "calciomercato" ebenfalls an Weigl interessiert, würde damit genauso leer ausgehen wir Hertha BSC. Die Berliner hatten sich "fussballtransfers.com" zufolge ebenfalls mit dem Nationalspieler a.D. beschäftigt.

Bereits im Sommer wollte Weigl den BVB unbedingt verlassen, wurde von den Klubchefs aber nicht ziehen gelassen.